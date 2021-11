Euromillions strijkt neer in Brugge

Het kansspel keert daarmee terug naar zijn roots, want het spel werd in Brugge uitgevonden in 1441. Het is voor het eerst dat Euromillions zijn zwaarbeveiligde ondergrondse studio in Parijs verlaat. Om de 580ste verjaardag van de loting te vieren pakken de Nationale Loterij en de stad uit met een feestprogramma. Er zijn onder meer evocaties van een middeleeuwse lotinghe plaatsvinden en er is ook een tentoonstelling.

De trekking moet in maximale omstandigheden gebeuren, daarom wordt de aankomst en finish van de geplande Kerstloop verplaatst. En ook de klokken van het Belfort zullen op dat moment niet mogen luiden.