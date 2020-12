Het Europacollege in Brugge betreurt dat opnieuw enkele van haar studenten betrokken zijn bij enkele lockdownfeestjes in de stad. Op minstens twee plaatsen overtraden ze afgelopen weekend de coronaregels.

Het is niet de eerste keer: in september was er al eens een uitbraak van corona in het Europacollege, nadat studenten aanwezig waren op illegale lockdownfeestjes. Het Europacollege benadrukt in een persbericht dat ze de veiligheidsmaatregelen in ons land ondersteunt en haar studenten ook informeert. Dat nu opnieuw enkele van haar studenten de regels flagrant overtreden, zegt de vermaarde onderwijsinstelling te betreuren.

