De Italiaanse is een voormalige politica en was onder meer vicevoorzitter van de Europese Commissie. In eigen land schopte ze het tot minister van Buitenlandse Zaken. Federica Mogherini is al gastdocente aan het Europacollege. Ze geeft les in het departement Europese Internationale Relaties en diplomatie. Ze volgt op 1 september Jörg Monar op die het postuniversitaire college leidde sinds 2013.