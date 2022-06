Europacollege start Diplomatieke Academie

Het Europacollege in Brugge start in september met een bijzondere afdeling Europese Diplomatieke Academie.

Het gaat om een opleiding waar jonge diplomaten worden klaar gestoomd om de belangen van de Europese Unie op het wereldtoneel te behartigen. Brugge lag in concurrentie met enkele Europese hoofdsteden om die prestigieuze opleiding binnen te halen. Er zijn maximum per lidstaat 2 jonge diplomaten toegelaten. Ook kandidaten uit Oekraïne komen in aanmerking. De toekomstige topdiplomaten zullen negen maanden samen wonen en studeren in de Spanjaardstraat. Wie slaagt krijgt de erkenning van Eurodiplomaat.

De Europese Raad koos voor het Europacollege in Brugge vanwege de goede reputatie van de opleiding en de nabijheid van vele belangrijke instellingen in de Europese hoofdstad Brussel. Ook Parijs, Den Haag en Berlijn stelden zich kandidaat om de Europese Diplomatieke Academie binnen te halen