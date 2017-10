European Disability Card voorgesteld in Plopsaland

Dat is een Europese kaart die op een uniforme manier aantoont dat ze mindervalide zijn en waarmee ze bepaalde rechten kunnen verkrijgen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) roept alle overheden en sectoren op om die te erkennen. Ze deed dat in Plopsaland De Panne, dat als een van de eersten meestapte in het project.

Mensen met een handicap hebben vaak recht op korting of extra begeleiding als ze ergens naartoe gaan. Maar er geldt niet overal uniformiteit. Soms moeten ze een document van de dokter meehebben of een ander attest om aan te tonen dat ze effectief mindervalide zijn. De European Disability Card moet daar verandering in brengen. De kaart, die eruit ziet als een identiteitskaart, moet zorgen voor meer uniformiteit binnen Europa.

Erkenning

"De kaart is een erkenning als mindervalide. Hiermee bouwen we aan een inclusieve samenleving zodat mensen met een handicap overal terecht kunnen en aan alles kunnen deelnemen", aldus staatssecretaris Zuhal Demir. "Vandaag doe ik een oproep aan alle overheden en sport-, culturele of vrijetijdsinstellingen om mee te stappen en de kaart te erkennen. De kaart kan maar bestaan en werken als iedereen meestapt in het project. België is een Europese voortrekker in dit verhaal." De European Disability Card wordt op 19 oktober officieel voorgesteld. Dan zal ook worden gezegd waar mensen terecht kunnen voor de aanvraag en hoe de procedure om de kaart te bekomen, verloopt.

De kaart werd niet toevallig in Plopsaland voorgesteld. Het attractiepark vraagt dat mensen met een beperking zich altijd melden met een attest van de dokter, maar velen melden zich met een ander document en dat leidt soms tot verwarring of mistoestanden. "Een eenduidig systeem is beter. Het is een troef dat dit op Europees niveau gebeurt omdat we enerzijds ook actief zijn op de buitenlandse markt, en anderzijds heel wat buitenlandse bezoekers trekken", zegt Wim Wauters, parkmanager.