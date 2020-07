Europese erkenning voor AZ Groeninge

Het ziekenhuis in Kortrijk startte in maart 2018 al met de voorbereidingen voor de erkenning. Het beroertecentrum staat dag en nacht klaar. Tijdens de eerste coronagolf waren er wel de helft minder patiënten uit schrik om naar het ziekenhuis te komen. De artsen roepen op dit toch te doen, want een lichte beroerte is vaak de voorbode van iets ergers met blijvende schade als gevolg.

Dat blijkt ook, want het aantal opnames voor zwaardere beroertes was dan weer wel groter tijdens de eerste coronagolf.

AZ Groeninge is erg blij met het Europees label en wacht nu nog op de Belgische erkenning. Ook die is erg belangrijk, want die levert extra financiële middelen op om de werking nog te verbeteren.

Ook het Erasmusziekenhuis in Brussel kreeg het Europees label al.