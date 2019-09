Europese erkenning voor Yper Museum

De Badges Award bekroont 'In het Spoor van het Heilig Bloed' als ‘Informeel leertraject in de culturele erfgoedsector’.

Kinderen worden topjournalist

In het Spoor van het Heilig Bloed is een project waarbij kinderen uit Voormezele hun ‘Heilige Bloedprocessie’ via een zelfgemaakte documentaire verslaan. Daarvoor namen ze de rol van topjournalist op zich. De kneepjes van het vak leerden ze van echte professionals bij FocusWTV en VRT.

De kinderen speelden een actieve rol in het vertalen van de jaarlijkse processie hun eigen dorp. Ze deden interviews met de lokale organisatoren van de processie en met verschillende mensen hun dorp. Ze leerden op die manier hoe oude tradities ontstaan, groeien, en vaak nog heel levendig zijn in hun eigen dorp. Het was een heel intense en duurzame samenwerking tussen het museum enerzijds en de kinderen en dorpelingen anderzijds. Het museum ontwikkelde dit format en is trots dat dit op Europees niveau erkenning krijgt. De jury loofde de originele aanpak om via een omweg kinderen kennis te laten maken met de waarde van hun lokale erfgoed.

De internationale Badges Award werd georganiseerd door acht belangrijke Europese instellingen. De prijs kadert binnen het Erasmus + programma van de Europese Unie.