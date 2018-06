Europese hulp voor politie bij aanpak mensensmokkel?

Frontex kan bijvoorbeeld satelliet- of dronebeelden aanbieden. Daarop kan de politie een eventueel probleem beter inschatten en oplossen. Ook bij smokkel van drugs via bootjes overzee bijvoorbeeld kunnen die beelden nuttig zijn.

Donderdag is er een werkbezoek van de korpschefs van de West-Vlaamse politiezones bij Frontex in de Poolse hoofdstad Warschau. Daar zal de zaak worden besproken. Vlaams minister-president Geert Bourgeois kreeg vanmorgen al een uitgebreide voorstelling van de Europese dienst die door de vluchtelingenstromen heel wat aandacht kreeg de jongste jaren. Frontex staat voor een grote uitdaging om de Europese lidstaten te helpen bij de aanpak van het probleem.

Bruggeling bij Frontex

Frontex is de instelling die de Europese lidstaten bijstaat voor de aanpak van mensensmokkel en illegale drugs- en wapenhandel. Bruggeling Dirk Vande Ryse is Head Of Unit van het Frontex Situation Center en staat aan het hoofd van een team van zo’n 100 mensen. Hij werkte vroeger bij de politie en ook bij de Europese politiedienst Europol in het Nederlandse Den Haag.

De dienst houdt de Europese buitengrenzen in de gaten via satellietbeelden, vooral in de Middellandse Zee. Indien nodig wordt een vliegtuig ter plekke gestuurd om de situatie in te schatten. Bij problemen wordt de betrokken overheid dan verwittigd om actie te ondernemen.