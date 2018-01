Europese Junior Trancheurwedstrijd in Koksijde

Het versnijden van een parelhoen aan de tafel van de klant. Dat was één van de opdrachten van de wedstrijd “ Europese Junior Trancheur “.

Tien hotelscholen uit drie landen stuurden hun beste kracht naar de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Want als trancheur moet je niet alleen handig zijn je moet ook alles afweten van presentatie.

Extra voor de klanten

“Kelners zijn tegenwoordig bijna bordendragers geworden en dat is zo spijtig,” zegt jurylid Norbert Vanmoortel. “We hebben zo’n mooi beroep, als mensen dat zien in de zaal. Aan tafel versnijden, dat is een supplement dat je geeft aan je gasten.”

Er namen zestien leerlingen deel aan de internationale wedstrijd. De winnende school mag een jaar pronken met de trofee. Ter Duinen in Koksijde en Ter Goene Poorte Brugge wonnen eerder al de Europese junior trancheur wedstrijd.