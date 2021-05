Het Eurovisiesongfestival van 2021 is gisteravond officieel begonnen. De deelnemers stelden zich voor aan de pers, voor ons is het vooral uitkijken naar de zangprestatie van de Poperingse Geike Aernaert.

Interviews geeft Geike Aernaert nog niet: ze wil haar stem optimaal sparen voor morgenavond en -wie weet- ook voor de grote finale van zaterdag. Met Hooverphonic zingt ze morgen in Ahoy in Rotterdam 'The Wrong Place'.

Morgenavond 21.00 is de eerste voorronde: Geike Aernaert en Co treden er als elfde aan: rond kwart voor tien. Rond elf uur morgenavond weten we of er daarna nog een vervolg komt zaterdagavond.