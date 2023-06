Eva Neirynck wint gerenommeerde wedstrijd voor prentenboekillustraties

Onze Belgian Cats zijn niet de enige Belgische vrouwen die momenteel in de prijzen vallen. Eva Neirynck, een illustratrice afkomstig uit Vichte, heeft de illustratiewedstrijd Picture This! 2023 gewonnen.

Bij deze gerenommeerde wedstrijd voor prentenboekillustraties, die in verschillende landen plaatsvindt, komt Eva als de tweede Belgische winnares ooit uit de bus. Opvallend: Eva stuurde geen boek in, maar wel drie afzonderlijke tekeningen en de bijhorende verhaallijn. Desondanks heeft haar werk duidelijk indruk gemaakt op de jury.

(Lees verder onder de foto.)

Eva zelf is in de wolken met haar prijs. “Deze overwinning opent nieuwe deuren voor mij als illustrator. Ik krijg de kans om mijn illustraties te delen met de grote uitgeverijen, waaronder Lemniscaat Uitgevers (NL). Het is een unieke kans om mij te profileren in de wereld van de kinderliteratuur en mijn creatieve visie en liefde voor storytelling te delen met een breed publiek", vertelt ze. Nu hoopt Eva dat er alsnog een boek komt met haar tekeningen en verhaal, want dat is haar grote droom.

Het werk van Eva en de andere winnaars zal van december 2023 tot januari 2024 te bewonderen zijn in KunZt, een galerij in Zwijndrecht.