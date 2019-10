Evacuatie bij keukenbrand in Rhizo-school Kortrijk

In Kortrijk zijn de leerlingen van de Rhizo-school aan de Beverlaai geëvacueerd. In de keuken was brand uitgebroken.

Volgens de woordvoerder van de hulpverleningszone Fluvia is de brand intussen onder de controle. "Het gaat om een beperkte brand in de keuken. De interne evacuatieprocedure in de school is wel opgestart."

De leerlingen hebben de school moeten verlaten en moesten samenkomen in de sporthal.

Leerling naar ziekenhuis

Volgens de school had een kookpot vuur gevat en was er geen sprake van een frituurbrand. De leerlingen mochten vrij snel terug naar de klas. Eén leerling is wel naar het ziekenhuis. Wellicht is die onwel geworden door de stress.