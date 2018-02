Evacuatie na brandstichting in Brugse academie

Even na half zeven is in de Brugse academie in de Katelijnestraat brand uitgebroken. Er werden 80 mensen geëvacueerd, niemand raakte gewond. De brand was aangestoken.

De brand ontstond op het gelijkvloers in een ruimte onder een trap. Iemand die de rook opmerkte in de gang, sloeg alarm. Samen met een leerkracht en iemand van het secretariaat probeerden ze eerst met poederblussers en een brandslang zelf de vlammen te lijf te gaan maar de dikke verstikkende rook verhinderde dat. Een achttal klassen , 80 personen in totaal, van het volwassenen onderwijs werd geëvacueerd.

De brandweer kwam massaal ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De brand bleek aangestoken. Een hoopje kleren werd in brand gestoken. De ruimte en de gang werden verzegeld. Er is een branddeskundige aangesteld. Bij de brand raakte niemand gewond.