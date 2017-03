Rond 17u vanavond is bij graafwerken tussen Lombardsijde en Westende een aannemer op een Amerikaanse vliegtuigbom gestoten. De buurt wordt ontruimd, de ontmijningsdienst DOVO is onderweg.

De vliegtuigbom, welllicht uit de Tweede Wereldoorlog, is teruggevonden bij wegenwerken in de Lombardsijdelaan tussen Westende en Lombardsijde. Het medisch interventieplan is afgekondigd, de hulpdiensten zijn onderweg.

"De geëvacueerde bewoners van zo'n 60 huizen worden opgevangen in de sporthal De Bamburg in Lombardsijde", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. De ontmijningsdienst DOVO is onderweg om het springtuig onschadelijk te maken.