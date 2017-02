"Evaluatie kilometerheffing moet sneller"

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Martine Fournier van Menen. "Steeds meer zien we dat vrachtwagens tolwegen inruilen voor tolvrije gewestwegen, waardoor er meer sluipverkeer en onveiligheid ontstaat in lokale buurten".

Vorige week werd minister Weyts door CD&V, Open VLD en sp.a in de commissie Mobiliteit aangemaand om versneld werk te maken van de evaluatie van de kilometerheffing. De verschillende fracties roepen de minister op om het traject bij te sturen waar nodig en zo het sluipverkeer te verminderen. Uit metingen blijkt dat sommige vrachtwagens tolwegen vermijden en kiezen voor langere ritten op gewestwegen. Daarnaast merkt Fournier op dat er steeds meer overgeschakeld wordt van grote vrachtwagens naar kleinere bestelwagens (-3,5 ton) om zo de heffing te vermijden. "Kortom, allemaal factoren die zorgen voor extra verkeer in de dorpskernen".

Inkomsten

Het bewijs hiervan ziet ze ook in de tegenvallende ontvangsten. Uit de monitoring van de begroting 2016 blijkt dat er 66 miljoen minder zal opgehaald worden uit de kilometerheffing (op 181 miljoen euro voorziene netto-opbrengst). In het parlement werden in het verleden de problemen van sluipverkeer in onder andere Diksmuide (N35) aangekaart. Het gaat vaak om gewestwegen die een centrum kruisen en een tolvrij alternatief zijn, maar de minister blijft doof voor de kritiek en houdt vast aan zijn standpunt. Hij wil eerst het systeem één jaar laten werken en vervolgens de meetresultaten opvragen. Voor Fournier duurt dit allemaal veel te lang.