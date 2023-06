Evangelische kerk 'Pottenbakker' officieel erkend

De evangelische kerk ‘Pottenbakker’ in Kortrijk is sinds vandaag, net als vijf andere Vlaamse geloofsgemeenschappen, officieel erkend door de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zorgde met een erkenningsdecreet voor duidelijke erkenningsvoorwaarden.

Jarenlang heerste er onzekerheid bij lokale geloofsgemeenschappen of ze ooit erkend konden worden wegens het ontbreken van duidelijke erkenningsvoorwaarden. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bracht daar deze legislatuur verandering in met een nieuw erkenningsdecreet. Binnen het decreet gelden duidelijke voorwaarden, zoals het verbod op buitenlandse financiering en inmenging. Daarnaast richtte de minister een Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst op om de lokale geloofsgemeenschappen op te volgen en te ondersteunen waar nodig.

Vandaag, zeven jaar na de laatste erkenningen, gaat Somers over tot de erkenning van twee protestantse kerken, twee orthodoxe kerken en twee moskeeën. Een van de twee protestantse kerken is de evangelische kerk ‘Pottenbakker’ in Kortrijk.

Verschillende adviezen

Normaal gezien moeten de geloofsgemeenschappen een procedure van vier jaar doorlopen, maar het nieuwe decreet voorziet een eenmalige verkorte procedure van een jaar. Daarin worden de geloofsgemeenschappen aan allerlei controles onderworpen. Onder meer staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst, de federale en lokale politie en dienst vreemdelingenzaken geven hun advies. Uiteindelijk beslist de minister over de al dan niet toekenning van de erkenning.