Evenementen nemen maatregelen tegen voorspelde hitte

De organisatoren pakken uit met grote namen zoals The National, Anouk en Duran Duran. Omdat het erg warm wordt, zeker op vrijdag, dan halen we in Zeebrugge 27 graden, nemen de organisatoren extra maatregelen.

"We zijn heel blij met het mooie weer en we hebben er alles aan gedaan zodat het comfortabel blijft. We hebben verschillende shelters op het strand waar mensen schaduw kunnen vinden. We voorzien drinkbaar water dat mensen gratis kunnen krijgen. We delen ook gratis zonnecrème uit zodat mensen zich kunnen beschermen tegen de zon", klinkt het.