Evenementensector: "Een grote domper"

In de cultuur- en evenementensector is er opnieuw felle ontgoocheling. Vooral bij de grotere cultuurhuizen die meer dan 200 bezoekers kunnen ontvangen: daar moet alles weer worden omgegooid.

In het Casino-Kursaal van Oostende bijvoorbeeld, met 2.000 zitjes, stonden in december alleen al 17 concerten gepland. Ze worden nu allemaal geschrapt. Gwen Nys, Casino Kursaal Oostende: "Dit is een grote domper. Een grote teleurstelling. We zijn pas twee maanden goed en wel terug opgestart, en we mogen alweer sluiten. Die capaciteit van 200, dat is voor ons niet haalbaar."

Nu zondag al wordt het concert van Willem Vermandere al voor de vierde keer afgelast. Al telt de beperking strikt genomen pas vanaf maandag. "Ik denk dat het niet verantwoord is om dit concert nu toch nog te laten doorgaan. We zitten met meer dan 1.000 fans en muziekliefhebbers. Om dit nu nog op de valreep te laten doorgaan omwille van het commerciële, dat zou niet te verantwoorden zijn. Niet voor ons, niet voor de fans en ook niet voor Willem."

Maar ook Frans Bauer, Wouter Deprez, Helmut Lotti, Britt Floyd en de kerstconcerten van Willy Sommers en Dana Winner zijn nu allemaal noodgedwongen geschrapt. Over compensaties en tegemoetkoming voor de sector is nog niets gezegd.