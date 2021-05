Evenementensector slaakt zucht van verlichting

Evenementen en beurzen kunnen weer zonder beperking vanaf september, maar wel met de dan geldende coronamaatregelen. De sector heeft eindelijk weer iets om naar uit te kijken, na een ongelooflijk zware periode. Overleven kon enkel dankzij de subsidies, en ondanks het perspectief is er nog niet veel reden tot optimisme. Toch zijn er altijd opportuniteiten.

Stefaan Decroos-CEO Bematrix: “Aan de andere kant zijn we sinds een maand of zes naar de toekomst aan het kijken, en ontwikkelen we nieuwe businesslijnen. De vraag is hoe iedereen, onze klanten, onze partners, hieruit zullen komen. Ik vergelijk het met een nucleaire ramp. Je opent het deksel en kijkt rond je wie er nog in leven is, en hoe de toestand is van de hele industrie. Er is ook een behoorlijke leegloop geweest. De vraag is hoe snel we weer kunnen opschalen naar een acceptabel niveau.”