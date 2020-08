Event-en cultuursector voert actie in Brussel

De event- en cultuursector heeft in Brussel de deuren van verschillende belangrijke gebouwen dichtgeplakt met met tape met daarop de tekst 'Disturb The Sound of Silence'.

De afgelopen dagen liep er een online campagne. Duizenden mensen veranderden hun profielfoto met een oranje kruis met de tekst 'The Sound of Silence', ofwel SOS, een noodkreet. Nu brengen ze hun campagne offline. Ze roepen politici op om de stilte te doorbreken net zoals ze vanmorgen bij aankomst op hun werkplek dat kruis moesten doorbreken. Ze willen dat politici naar hen luisteren en perspectief geven. Of concrete steunmaatregelen zodat ze deze crisis kunnen overleven.

Intussen heeft de West-Vlaamse zangeres en muzikante Yentl Vanderiviere een song opgenomen die de situatie aan de kaak stelt. Ze zingt de boodschap in het West-Vlaamse op de tonen van "The Sound of Silence" van Simon & Garfunkel.

Het filmpje vind je hier

Lees ook: