Eventbox Brugge voor coronaveilige optredens

Een zogenaamde Eventbox in het Entrepot in Brugge moet het vanaf morgen mogelijk maken om ook binnen weer coronaveilige optredens en shows te organiseren.

De box is geïnspireerd op traditionele theaterzalen en maakt het mogelijk om in een bubbel van vier te genieten van een voorstelling. Om organisatoren te motiveren om extra events voor jongeren te lanceren is er ook een premie van de stad.

Vanaf morgen zijn evenementen binnen terug mogelijk voor 200 mensen. In het Entrepot bereiden ze zich daar al maanden op voor. En het resultaat is deze coronaveilige Eventbox.

Met vier in box

"In hoofdzaak betekent dit dat we een bubbel moeten creëren", zegt Jason Slabbynck, de ontwerper van de eventbox. "Dat hebben we gedaan door verschillende boxen te maken. Daarin kan je met vier zitten. We hebben ons laten inspireren door de theaterloges of theaterboxen. Die maakten ook segmenten of secties tussen het publiek en de deelnemers".

Ook hier is er plaats voor tweehonderd mensen. Het publiek zit in boxen in twee ringen en in een tribune. In de zaal kunnen optredens plaatsvinden, maar ook dansvoorstellingen, debatten en dj-sets.

Wannes Fremaut, directeur van Het Entrepot: "De concurrentie van de buitenlucht hebben we. Nu hebben we de komende weken een drietal evenementen. Ook een buitenevenement waarbij ze als back-up dan binnen kunnen. We hebben nu proclamaties van scholen die hier hun diploma-uitreiking doen".

Stad geeft premie

Toch kunnen de beperkte capaciteit en de vele coronamaatregelen organisatoren afschrikken. Daarom werkt de stad deze zomer met een knalpremie van 2.000 euro.

"Die premie is bedoeld is om coronaproof events iets rendabeler te maken", zegt Mathijs Goderis, schepen van Jeugd in Brugge.

"Door de beperking van het aantal deelnemers en de afstandsregels en meer inzet personeel zijn die minder rendabel. Met die premie trekken we organisatoren over de streep om die events te organiseren".