Evy Gruyaert en Think Pink slaan handen in elkaar

West-Vlaminge Evy Gruyaert en de nationale borstkankerorganisatie Think Pink gaan samenwerken. Dat laat Think Pink weten. Doel is om te bewegen en zo de strijd tegen borstkanker te steunen.

Bewegen is een belangrijke pijler binnen de werking van Think Pink. De fondsen worden voor een groot deel geworven door het opzetten van sportevenementen (lopen, fietsen, wandelen en yoga), die zich richten op verschillende doelgroepen.

Vanaf 24 september tot eind oktober vindt de Race for the Cure (raceforthecure.eu) plaats, een event dat overal in Europa wordt uitgerold. Dit jaar staan voor de 15de verjaardag van Think Pink enkele speciale edities op het programma, zoals de race in Bellewaerde Park op vrijdag 30 september. Evy Gruyaert zal aanwezig zijn en ervoor zorgen dat iedereen opgewarmd vertrekt. Daarnaast wordt gewerkt aan een juweeltje, dat naar het einde van het jaar toe zal verkocht worden. De opbrengst van de acties gaat naar de lotgenotenwerking van Think Pink.