Ex-burgemeester De Panne: "Ik wacht geduldig en met vertrouwen op de uitspraak van de Raad van State"

Op vrijdag 27 augustus werd de beslissing van de gemeenteraad officieel gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur. Vanaf dan begon de beroepstermijn te lopen. Op diezelfde dag diende het advocatenkantoor van gewezen burgemeester Degrieck een verzoek tot schorsing en vernietiging in bij de Raad van State en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Degrieck wil daarmee de aanstelling van de nieuwe burgemeester aanvechten voor de Raad van State. Hij is ervan overtuigd dat de manier waarop de motie ontvankelijk is verklaard onwettig is. In afwachting van een uitspraak blijft Ann Vanheste sowieso burgemeester.

Zaak behandeld in UDN-procedure

Degrieck verzocht de Raad van State om het dossier in UDN-procedure te behandelen, een Uiterst Dringende Noodzakelijkheid, laat hij op zijn website weten. "Dat betekent dat de behandeling, en een eerste uitspraak, een kwestie is van dagen, en niet van weken, maanden of jaren."

"Ik wacht geduldig en met vertrouwen op de uitspraak van de Raad van State, ondertussen hoop ik dat de discussie blijvend sereen kan verlopen", gaat hij verder. "Via sociale media lees ik toch hier en daar wat té persoonlijk gerichte opmerkingen op bepaalde personen - ik neem daar afstand van. Dit is niet mijn stijl."

