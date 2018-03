Ex-burgemeester Vereecke dan toch lijsttrekker

In Kuurne wordt ex-burgemeester Carl Vereecke dan toch lijsttrekker bij oppositiepartij Nieuw Kuurne. Eerder werd bekendgemaakt dat Vereecke als lijstduwer naar de gemeenteraadsverkiezingen zou trekken.

Nadat de regiobesturen van Zuid- en Midden-West-Vlaanderen van Open VLD Piet Vandermersch hadden aangeduid als lijsttrekker en niet gedeputeerde Carl Vereecke werd duidelijk dat Vereecke zijn focus opnieuw zou leggen op zijn woonplaats Kuurne.

Derde ambtstermijn

Vereecke was van 2001 tot 2012 burgemeester van Kuurne en gaat nu voor een derde ambtstermijn.

"Net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen willen we opnieuw de grootste partij worden. En dan hopen we dat er dit keer wel rekening wordt gehouden met het oordeel van de kiezer", aldus Carl Vereecke in Het Nieuwsblad.

Eerder liet Vereecke al weten dat de uitdagingen in Kuurne volgens hem enorm zijn.

“Er zijn heel wat openbare werken, die al veel te lang op zich laten wachten. Er is ook de leegstand in de industriezone, dat met een veel te grote traagheid wordt aangepakt. Verder zal Kuurne de komende jaren heel wat inkomsten verliezen (taks op motorvoertuigen), die men nu probeert te compenseren door nieuwe hoge gemeentelijke belastingen. Kortom, het huidig gemeentebestuur verkondigt veel op Facebook en Twitter, doch geen concrete realisaties. Daarom zal ik samen met de kandidaten, met wie ik in Kuurne wil opkomen, mijn pijlen opnieuw volledig richten op onze Ezelsgemeente.”

