Ex-CEO KSV Roeselare: ‘Iedereen was op de hoogte. Geef toe dat je een fout gemaakt hebt.’

Afgelopen dinsdag werd KSV Roeselare failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank in Kortrijk. Aan de basis lag een onbetaalde restaurantfactuur van ruim 28.000 euro. De nieuwe Braziliaanse bestuurders van Roeselare wijzen met een beschuldigende vinger naar het vorige management.

Het nieuwe bestuur zou niet op de hoogte zijn geweest. Maar dat ontkent Brian Tevreden met klem: 'Ik vind het heel jammer wat er nu met Roeselare gebeurt. Maar de communicatie van de club heeft mij zeer verbaasd. Zij hebben het over het ‘oude management’, dat het nieuwe bestuur niet zou hebben ingelicht, maar dat is je reinste onzin. Wie neemt er nu een bedrijf over als er geen overdracht is? Dat is sowieso raar.'

'Wees een leider, geef je fouten toe'

'En misschien moet ik hem (de nieuwe CEO Marco Manzo) eraan helpen herinneren dat er 5 augustus mailcontact is geweest, waarin alle schulden die de club heeft, zijn doorgesproken en doorgemaild. Ook nog via Whatsapp trouwens (zie foto's hieronder). Als ik dan de communicatie lees dat het oude management het nieuwe management niet heeft ingelicht, dan is dat gewoon onzin. Wees gewoon een leider, zeg dan gewoon dat je een fout gemaakt hebt. En we gaan het wel oplossen. Maar ga niet met modder gooien of doelbewust mensen beschuldigen. Het nieuwe management heeft gewoon een fout gemaakt en moet dat nu oplossen. Bovendien was er niemand van KSV Roeselare op de rechtbank aanwezig. Dat zegt ook veel.'

(lees verder onder de foto's)

'Erbarmelijke omstandigheden'

De spelers van KSV Roeselare mochten na elke training op kosten van de club gaan lunchen in een restaurant in de buurt. Dat zou al zo zijn geweest toen Brian Tevreden CEO werd van de club, in september vorig jaar. 'Toen ik bij Roeselare kwam, heb ik dat gestopt. Ik vond het gigantisch veel geld. Ik vond dat dat nergens op sloeg. Het hele bestuur, iedereen binnen de club was ervan op de hoogte. Dit is echt niet nieuw.' Volgens Tevreden was er helemaal geen geld om die factuur te betalen. 'Neen', klinkt het, 'dat zegt iets over de erbarmelijke financiële omstandigheden waarin de club toen verkeerde.' De Nederlander geeft aan dat hij eerder ook zelf al schulden van Roeselare had ingelost, met eigen middelen.

Brian Tevreden stapte eind juli op als CEO bij Roeselare en woont nu weer in Reading, in Engeland. 'Op den duur was het voor mij niet meer te doen. Het was heel moeilijk werken. Op een gegeven moment moest ik een keuze maken. Ik heb toen intern aangegeven dat als er nieuwe mensen zouden komen, ik een stapje terug zou zetten. En dat is ook zo gebeurd. Ik ben een ambitieuze jongen en er waren geen financiële middelen om die ambities in te lossen. Als ik zie dat het niet meer vooruit gaat, dan houdt het voor mij op.'

'Vertrouwen in goeie afloop'

Roeselare tekent verzet aan tegen het faillissement en maakt zich sterk dat de financiële problemen ondertussen van de baan zijn. Brian Tevreden: 'Ik vind wat er nu allemaal gebeurt heel sneu voor de supporters, mensen met een hart voor de club. Ik hoop dat ze weer in goed vaarwater komen, maar heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt.'

KSV Roeselare wenst niet te reageren op de uitlatingen van Brian Tevreden.

