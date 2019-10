Ex-gemeenteraadslid Vanneste vrijgesproken voor racisme

Voormalig gemeenteraadslid in Kortrijk, Steve Vanneste, is door de Ieperse rechter vrijgesproken voor het aanzetten tot racisme.

Vanneste reed in september vorig jaar tegen een boompje en reageerde agressief tegenover een vaststellende agent. Hij stelde zich erg agressief op en riep onder andere "Kabila, Lumumba, Kasavubu, oelaboelaboela" naar de vaststellende agent. Hij testte ook positief op alcohol.

Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van tien maanden met uitstel en een boete voor weerspannigheid en racisme. Zowel de agent als gelijkekansencentrum Unia stelden zich burgerlijke partij. Vanneste werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maand met uitstel voor smaad en weerspannigheid tegenover enkele politiemensen. Aan die politiemensen moet hij elk een schadevergoeding van 350 euro betalen.

Nog andere zaak lopende

De ex-Vlaams Belanger werd vrijgesproken voor racisme. Volgens de rechter waren er geen bewijzen voor aanzetten tot racisme en waren het enkel uitlatingen tegenover de politieman in kwestie zelf. Daarom werd de burgerlijke partijstelling van gelijkekansencentrum Unia ongegrond verklaard.

Vanneste stond vorig jaar op de lijst voor het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd geschrapt naar aanleiding van onder meer dit incident. In een andere zaak riskeert Vanneste een celstraf voor poging doodslag. Aan de Menenpoort in Ieper probeerde hij eind 2017 twee mannen aan te rijden met wie hij eerder een discussie had gehad.