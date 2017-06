Ex-kankerpatiënten bewijzen zich in triatlon

Sporten is belangrijk tijdens een revalidatieproces, maar zeker ook erna. Dat bewijzen de ex-kankerpatiënten die het beste van zichzelf geven op de triatlon in Kortrijk. Het is een project van het ziekenhuis in Kortrijk, AZ Groeninge, en maakt deel uit van een revalidatieprogramma.

Deelnemen aan een triatlon is een zware onderneming, en daarom nemen ze deel in trio. Elk groepslid neemt één onderdeel voor zijn of haar rekening. Gemotiveerd zijn ze allemaal, ze hebben natuurlijk ook al voor hetere vuren gestaan. AZ Groeninge hoopt alvast dat dit project navolging krijgt.