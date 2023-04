Ex-minister & burgemeester Gilbert Bossuyt (75) overleden

Voormalig Vlaams minister en burgemeester van Menen Gilbert Bossuyt is overleden. De socialistische ex-politicus werd 75 jaar. Hij was al een tijd ziek.

Gilbert Bossuyt stapte in 1971 in de lokale politiek in Menen. De socialist zetelde toen de eerste keer in de gemeenteraad. In 1989 werd hij burgemeester en bleef dit tot 1995. Ook van 2001 tot 2012 was hij burgemeester in Menen.

Ook in nationale politiek

Bossuyt bouwde ook een carrière uit in de nationale politiek. Voor de SP zat hij in de Kamer van 1981 tot 1995. Hij raakte ook verkozen in het Vlaams Parlement. (lees verder onder de foto)

In 2003 schopte hij het tot Vlaams minister. Hij volgde toen Steve Stevaert op als Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie. Hij bleef minister voor één jaar, tot aan de verkiezingen van 2004.

Op het einde van zijn politieke carrière werd Gilbert Bossuyt veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één maand cel voor schriftvervalsing. Het ging om een zaak rond vastgoed.

ARCHIEF: Bekijk hier de reportage uit 2004 toen Gilbert Bossuyt opnieuw burgemeester werd in Menen na één jaar als Vlaams minister (26/07/2004):