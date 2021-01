Ex-partner getuigt op proces: "Nooit iets aan hem gemerkt"

"Hij was niet zenuwachtiger, niet afstandelijker, totaal niet anders. Ik heb nooit iets anders aan hem gemerkt", verklaarde Sofie Vanmassenhove. De getuige herinnerde zich wel zijn vreemde reactie toen ze naar een uitzending van Faroek wilde kijken. "Ik zag dat het over een zaak van in de streek ging, maar John liep bij de start van de aflevering naar de frigo en is daarna direct gaan slapen."

De ex-vriendin van V. leerde haar partner in 2009 kennen via Netlog. "Hij stond helemaal rood van beschaamdheid de eerste keer, hij had dat precies nog nooit gedaan met iemand afgesproken", beschreef ze het rustige karakter van de beschuldigde. Achter ontdekte ze wel dat discussies met V. nogal gemakkelijk ontaardden in een ruzie. "Doorheen de jaren heb ik gemerkt dat hij dan wel eens sneller kon ontploffen. Bij zo'n explosie heb ik een keer een klets op mijn kaak gekregen. Ik heb dan ook duidelijk gezegd dat het voor mij stopte als het nog één keer voorkwam. Hij smeet ook vaak dingen op de grond als hij kwaad was."

Gewone seksuele relatie

V. papte tijdens zijn buitenlandse werkopdrachten aan met verschillende vrouwen, maar op twee verdachte berichtjes na had zijn vriendin helemaal niets in de gaten. Op zijn proces verklaarde de beschuldigde dat hij thuis bepaalde seksuele handelingen miste. "Dat was een gewone seksuele relatie. Alles werd ook gedaan. Hij kreeg ook datgene dat hij beweert niet genoeg te krijgen." Ook na de geboorte van hun zoontje was er volgens de burgerlijke partij sprake van een seksuele relatie. "Het was wel minder, want ik kreeg regelmatig een opmerking over mijn lichaam dat veranderd was. Tijdens de zwangerschap wou hij zelf niet. Hij zei dat hij het kindje geen pijn wilde doen."

Op 8 november 2018 stond de politie iets na 6 uur in Zonnebeke aan de deur voor een huiszoeking. Uitgerekend die dag zouden ze hun huwelijkscontract tekenen. "Ik heb daar een zwaar trauma aan overgehouden. Als er een deurbel afgaat, spring ik nog altijd recht zelfs als ik lig te slapen. Er werd dus aangebeld. Ik deed de deur open. Er stond immens veel volk. Ze kwamen binnen en namen mij vast. 'Vanaf vandaag, mevrouw, gaat uw leven nooit meer hetzelfde zijn,' zeiden ze. Ik vroeg: 'Waarom? Ik ben gisteren mijn trouwkleed gaan passen bij de naaister.' Ze toonden me het huiszoekingsbevel met 'moord'.”

Enkel sorry, maar weinig uitleg

In de week na de arrestatie ging Vanmassenhove de beschuldigde nog drie keer opzoeken in de gevangenis. "Ik had heel veel vragen, want ik heb hem graag gezien tot de dag dat hij is opgepakt geweest." V. vertelde haar enkel dat hij de feiten pleegde om zijn gezin te beschermen. "De laatste keer heeft hij dan gezegd dat ik bij hem moest blijven. Hij was precies meer met zichzelf bezig. Hij heeft ook nooit gevraagd hoe het met mij was. Van een relatie is helemaal geen sprake meer. Dat is iemand die ik eigenlijk niet meer wil kennen. Die mens heeft me zoveel pijn gedaan en hij kan zelfs niet uitleggen waarom. Er kwam wel een sorry. Maar dat is makkelijk. Enkel sorry. Nooit een uitleg over hoe, wat en waarom.”

Na de getuigenis vroeg de beschuldigde of hij nog iets mocht zeggen aan zijn ex-partner, maar hij werd teruggefloten. "Ge krijgt de gelegenheid tijdens de pleidooien", aldus voorzitter Antoon Boyen.

