Ex-partner steekt vrouw dood op parking gerechtsgebouw

Daarbij kwam ze om het leven, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het was haar ex-partner van 68 die haar neerstak aan de achterzijde van het gerechtsgebouw.

Procureur Filip Jodts laat weten dat het slachtoffer met een priem is neergestoken en dus niet met een mes. Beiden hadden net een zaak in de rechtbank behandeld en daarna werden op de parking nog enkele goederen uitgewisseld. De vriend van het slachtoffer was getuige van de feiten. De dader sloeg op de vlucht, maar is intussen in Lo-Reninge gearresteerd.

Oproep tot getuigen

Op vraag van de onderzoeksrechter doet het parket een oproep naar getuigen die rond 9.30 uur op de parking van het gerechtsgebouw waren.

Aan de rechtbank van Brugge deed zich in februari 2011 een gelijkaardig incident voor in een echtscheidingskwestie. Na een zitting bij de vrederechter bracht een man toen zijn echtgenote aan de bushalte met vijf messteken om het leven. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 15 jaar celstraf .