Ex-politica Frieda Van Themsche (67) overleden na val

Van Themsche was voormalig gemeenteraadslid in Harelbeke (2000-2012), provincieraadslid in West-Vlaanderen (2000-2003) en kamerlid voor Vlaams Belang (2003-2007). Op het einde van haar eerste toespraak in de Kamer riep ze 'België Barst'.

Frieda Van Themsche stapte in april 2007 uit de nationale politiek. Ze zou toen bij de aankomende verkiezingen op de tweede plaats staan van de kamerlijst in West-Vlaanderen. Van Themsche stapte in de eerste plaats op omwille van persoonlijke redenen. Het verlies van haar zoon bij een verkeersongeval zat daar voor iets tussen, maar ook de moorden van haar neef Hans Van Themsche in Antwerpen bleven haar achtervolgen. Van Themsche wou ook meer tijd voor haar gezin. Ten slotte vond ze dat haar partij in Brussel monddood gemaakt wordt.

De uitvaartplechtigheid van Frieda Van Themsche vindt nu zaterdag plaats in de Sint-Petruskerk in Hulste.