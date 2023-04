(Ex-)politici Knokke-Heist: "haal scholenverkoop voolopig van agenda"

Negen gemeenteraadsleden en ex-politici in Knokke-Heist roepen de gemeente op om het gemeentelijke onderwijs niet uit handen te geven. Dat schrijven ze in een open brief, met hun argumenten.

"Er is geen debat geweest over het feit dat basisonderwijs al dan niet een kerntaak van de gemeente is," zeggen de politici en ex-politici. "Het gemeentebestuur heeft dat standpunt gewoon zo ingenomen. Wij roepen op om een debat te voeren en pas daarna te beslissen."

In de open brief halen ze ook het ontbreken van een degelijke financiële analyse aan, en er is ook geen analyse gemaakt van de gevolgen op langere termijn voor de leerlingenaantallen in de verschillende netten.

"Keuze beperkt"

"Men kan er niet zo maar vanuit gaan dat, als er geen gemeentelijk basisonderwijs meer zou bestaan, ouders hun kinderen naar het GO! sturen," klinkt het. "Op termijn dreigt de keuze zeer beperkt te worden en kan de gemeente, na afstoting van haar onderwijs, daar ook geen enkele greep meer op hebben."

De briefschrijvers roepen daarom op om het punt voorlopig van de agenda van de gemeenteraad te halen.

