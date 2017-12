Ex-schepen Grymonprez met eigen lijst naar de kiezer

De man besloot enkele maanden geleden om niet meer op de sp.a-lijst te staan omdat hij het lijsttrekkerschap niet kreeg. De voormalige Izegemse schepen Grymonprez is ontgoocheld in sp.a. Hij kwam in mei in opspraak rond de levering van een partij stenen, waarvoor hij de stadsdiensten zou gecontacteerd hebben. Hij deed tijdelijk een stap terug maar rekende wel op het lijsttrekkerschap, wat zijn partij niet zag zitten. Nu wil hij dus een nieuwe partij oprichten. Dat project met naam, visie, en namen staat nog in de steigers en zal eind januari voorgesteld worden.

