(Ex-)schepenen De Haan riskeren rechtszaak

Hebben twee schepenen en een ex-schepen van De Haan strafbare feiten gepleegd? Dat is wat het parket van West-Vlaanderen onderzoekt.

De drie zouden een hacker ingeschakeld hebben om de computer van de vroegere gemeentesecretaris te doorzoeken. Ze wilden aantonen dat de vrouw een zware fout had gemaakt, om haar zo te kunnen ontslaan.

De vrouw heeft nu een klacht ingediend tegen de politici. De klacht is vanmorgen behandeld voor de raadkamer. Met alleen de advocaten. De politici, twee schepenen en een ex-schepen, zijn er niet bij.

Vrouw diende een klacht in

Ze worden, samen met een informaticus, beschuldigd van hacking of heling. Ze zouden met hulp van de informaticus om bestanden op de computer van de vrouw gecontroleerd hebben. De vrouw van wie de computer is doorzocht diende eerder al een klacht in bij de gouverneur omdat ze vond dat onregelmatigheden aan de basis lagen van haar ontslag. Ze kreeg toen gelijk.

En nu onderzoekt ook het parket de zaak. De zitting van de raadkamer vanmorgen is uitgesteld. De twee schepenen en ex-schepen zullen dus pas later weten of ze voor de rechter zullen moeten verschijnen.