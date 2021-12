(Ex-)schepenen en informaticus De Haan naar correctionele rechtbank

Ze zouden een hacker ingeschakeld hebben om de computer de gemeentesecretaris te doorzoeken. Ook een ICT'er van de gemeente zal zich moeten verantwoorden. Alles draait rond een mail uit 2017 over de concessie van een tennisclub die de gemeentesecretaris zou hebben doorgespeeld aan haar echtgenoot die voorzitter was van een andere tennisclub. De mail bevatte gevoelige informatie. Naar aanleiding daarvan zou een ICT-verantwoordelijke van de gemeente ingebroken hebben in de mailbox van de secretaris en van de toenmalige burgemeester. Volgens de raadkamer zijn er voldoende bezwaren om ze door te verwijzen naar de rechtbank.

