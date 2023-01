Ex-voetballer Jason Vandelannoite riskeert acht maanden cel voor zinloos geweld

Het slachtoffer liep tijdens een caféruzie een neus- en oogkasbreuk op. Het openbaar ministerie eiste bij verstek acht maanden effectieve gevangenisstraf.

De feiten speelden zich op 12 december 2021 af in de Cambrinus in het centrum van Brugge. Vandelannoite deelde tijdens een banaal conflict een rake klap uit in het gezicht van het slachtoffer. De burgerlijke partij hield aan het incident een gebroken neus en een gebroken oogkas over.

Gratuit zinloos geweld

Tijdens zijn verhoor bekende de ex-speler van Club Brugge dat hij een slag had uitgedeeld. De beklaagde zou door het lint gegaan zijn toen het slachtoffer in dronken toestand tegen hem aanliep. Op zijn proces liet Vandelannoite echter verstek gaan.

De burgerlijke partij bestempelde de feiten als gratuit zinloos geweld en vorderde 650 euro schadevergoeding. Ook het openbaar ministerie noemde het geweld sterk buiten proportie. Bovendien wees procureur Fauve Nowé op het strafblad van de beklaagde. De Bruggeling werd onlangs door de correctionele rechtbank van Kortrijk immers al tot vier maanden effectieve celstraf veroordeeld voor geweldpleging. In die omstandigheden werd deze keer acht maanden cel gevorderd.

De rechter doet uitspraak op 28 februari.