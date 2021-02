Ex-vriendin beschuldigde: "Ik hoop op zo'n zwaar mogelijke straf"

Op het assisenproces over de kruisboogmoord in Schuiferskapelle heeft de ex-vriendin van de beschuldigde een opmerkelijke getuigenis afgelegd.

Ze had een relatie met het slachtoffer. Sarita V. woonde op het moment van de feiten nog samen met Jordy V., maar beweert dat ze al maanden eerder voor Bjorn De Vrieze had gekozen.

Op 1 mei 2018 bracht Jordy V. z’n liefdesrivaal Bjorn De Vrieze om het leven met een kruisboog. Hij kon het niet verkroppen dat z’n vriendin een relatie was begonnen met de slagerszoon. Jordy V. ontdekte de affaire via foto’s op haar gsm. Maar het koppel kende volgens Sarita V. al langer relatieproblemen. Die begonnen tijdens haar zwangerschap. "Hij was er nooit en hij was ineens niet meer geïnteresseerd in mij. Hij was altijd bezig met zijn auto's, met zijn vrienden en met uitgaan. Tijdens één van de laatste ruzies heeft hij me een keer tegen de kast geduwd. Daarna is hij uit frustratie met zijn vuurwapen gaan rondschieten in de tuin."

De jonge vrouw verborg lange tijd haar affaire met Bjorn omdat ze vreestde dat Jordy V. uit het leven zou stappen. Maar het is niet zo dat ze met twee mannen tegelijk bezig was en met hun gevoelens speelde, zegt ze. “Er werd over gebabbeld. Hij wist maar al te goed van mijn gevoelens voor Bjorn en dat ik voor Bjorn had gekozen.”

Ondanks die keuze blijft ze Jordy V., ook na de moord, ruim een jaar lang bezoeken in de gevangenis. "Ik heb me laten manipuleren door Jordy en zijn ouders. Ze zeiden dat het mijn schuld was en dat ik hem uit de gevangenis moest halen. Maar ik heb ingezien dat het niet mijn schuld was, maar dat Jordy wou dat ik dat geloofde." Nu hoopt ze dat Jordy V. zo zwaar mogelijk gestraft wordt voor zijn daden.

