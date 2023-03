Ex-werknemer Plopsa: "Hopelijk nu correctere bedrijfscultuur"

Sommige ex-werknemers noemen het ontslag van Steve Van den Kerkhof bij Plopsa een opluchting. Ze hopen vooral dat er nu een einde komt aan de harde managementcultuur in het pretpark.

Ex-werknemer Philip Cools reageert opgetogen: 'Ik ben zeker blij dat er een oplossing is gekomen. Het kan de huidige werknemers die er nu nog zijn alleen maar helpen als er hopelijk een correctere bedrijfscultuur komt.'

Tot voor 4 maand was Philip IT-manager voor de hele groep, intussen heeft hij dus het bedrijf verlaten. Zelf was hij niet de klokkenluider. Wel vreest hij dat het bedrijfsklimaat jarenlang verziekt was.

'Toen ik begonnen ben in maart, na een kleine maand stelde ik mij zelf al vragen bij wat er mis loopt. Ik heb dat ook aangekaart bij verschillende collega’s en die zeiden dat dit gewoon de cultuur van het bedrijf was en dat je ermee moet leren leven. Maar het ging van kwaad naar erger', aldus Philip Cools.

