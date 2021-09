De Deense ex-wielrenner Chris Anker Sorensen is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in Zeebrugge. Sorensen reed er met de fiets op de Havenrandweg-Zuid en kwam in aanrijding met een bestelwagen, vermoedelijk aan een fietsoversteekplaats. Sorensen werd er 37.

Sorensen was in Zeebrugge als TV-analist voor een Deense zender die verslag uitbrengt van het WK Tijdrijden. Sorensen reed zes seizoenen voor Tinkoff-Saxo en won in 2010 een rit in de Ronde van Italië. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog erg onduidelijk, laat het parket van West-Vlaanderen weten. Er is een verkeersdeskundige aangesteld.