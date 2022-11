Maar welk tracé de hoogspanningsverbinding exact gaat volgen is nog niet zeker. Vanop zee komt de stroom in elk geval ondergronds aan land, in Brugge gaat ze bovengronds langs bestaande lijnen en masten. Langs de E403 zou er dan een nieuwe leiding komen, en die keuze lijkt dus op bovengronds af te stevenen. Tussen Izegem en Ledegem is dan voorlopig nog onduidelijk welk van de vier trajecten Ventilus verder volgt om de stroom dan verder te transporteren tot voorbij Avelgem, de Waalse grens over.