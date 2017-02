Een gevolg van het examen voor taxichauffeurs dat de stad heeft ingevoerd. Wie taxichauffeur wil worden in Brugge moet sinds eind vorig jaar een examen afleggen, onder meer over algemene kennis. De stad voerde het in omdat toeristen klaagde over chauffeurs die onvoldoende kennis hadden van monumenten of de taal niet spraken. Nu blijkt dat een op de drie kandidaten niet slaagt voor het examen. Taxibedrijven vragen om het niveau van de test aan te passen, maar de stad is dat niet van plan.