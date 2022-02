Exclusief ligconcert in kloosterkerk Minderbroeders Kapucijnen Brugge

Pianist Mattias Devriendt speelde zaterdagavond een uur lang in de kloosterkerk van de Minderbroeders Kapucijnen in de Boeveriestraat voor een liggend publiek. Van onder een dekentje zouden bezoekers zich meer bewust worden van de locatie en kunnen ze nadenken over de toekomst van het gebouw....

“Bij een ligconcert valt het visuele voor een stuk weg. Er ontstaat tijd en ruimte om na te denken over de plek waarin je je bevindt”, legt Mattias Deviendt uit.

Nieuwe toekomst gezocht

“Bedoeling is om via de muziek en de persoonlijke verstilling connectie te maken met de ziel van deze plek. En vanuit die vibe de toekomst voor dit stuk religieus erfgoed mee vorm te geven", zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Die nieuwe kijk prikkelt wellicht ook de inspiratie, daar rekenen we toch een beetje op,” legt De Wilde verder uit. Nu het concert voorbij is hoopt Toerisme Vlaanderen van de bezoekers te vernemen hoe zij de toekomst van deze plek zien. Welke activiteiten of initiatieven horen er volgens hen wel of helemaal niet thuis.

Het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen maakt samen met de tegenovergelegen Sint-Godelieveabdij deel uit van De Tuin van Heden, het pioniersproject waarbij Toerisme Vlaanderen op zoek gaat naar een nieuwe toekomst voor beide religieuze erfgoedparels in Brugge. In de zomer van 2021 kon het grote publiek voor het eerst in 400 jaar de abdij ontdekken. In amper een maand tijd verkenden 16.000 bezoekers toen de Sint-Godelieveabdij. Meer dan 10.000 deelden hun toekomstvisie.