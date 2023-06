Exclusieve Gumball Rally-wagens in Brugge

In Brugge zijn enkele wagens de bekende Gumball 3000 Rally aangekomen. Dat is een internationale rally met dure, exclusieve wagens. De meer dan 100 voertuigen rijden in één week tijd van Edinburgh naar Montenegro. Het evenement lokt ook kritiek uit.

"Ongepast in een autoluwe stad", menen critici. Maar volgens de stad brengt het event "enorme publiciteit".

Eerste keer in Brugge

De Gumball 3000 Rally bestaat 24 jaar. Het is de eerste keer dat ze Brugge bezoeken. De rit gaat van Edinburgh, London, Brugge, Amsterdam, Verbier, Venetië, Budapest naar Montenegro.

(lees verder onder de foto's)

Voor goede doel

“Het initiatief zamelt geld in voor de Gumball 3000 Foundation, een non-profitorganisatie die verschillende projecten voor jongeren in financieel moeilijke situaties ondersteunt. Het deelnemersveld van meer dan 100 voertuigen omvat een mix van custom classics en futuristische hypercars”, zegt de organisatie.

Klinkende namen: 400 miljoen volgers op sociale media

“Naast een unieke rally voor supercars is de Gumball 3000 ook een parade van superstars, met voorop het glamourkoppel Maximillion Cooper, oprichter en gastheer van Gumball 3000, en zijn vrouw, de Amerikaanse rapper en Grammy-winnaar Eve.

Andere bekende namen zijn rapper Bun B, grime legende Dizzee Rascal en producer en Grammy-winnaar Dallas Austin. Bij hen sluit zich een grote groep van beginnende Gumballers aan zoals komieken en influencers van de populaire BBC-mockumentary People Just do Nothing, MC Grindah van Kurupt FM en DJ Beats, naast Harry Pinero, Alhan Gençay en andere internationale celebrities.

En dan zijn er nog de talrijke social media en eSports superstars zoals influencers DailyDrivenExotics, Shmee150, Mat Armstrong, Mark McCann, Pitstop Podcast die hun avonturen zullen delen op YouTube, TikTok en Instagram met in totaal meer dan 400 miljoen volgers. Het maakt van de Gumball 3000 Rally een event met een wereldwijde exposure”, besluit de organisatie.

(lees verder onder de foto's)

"Enorme publiciteit"

“Vandaag vindt een uitzonderlijk evenement plaats in onze stad, waarvoor het college van burgemeester en schepenen een toelating heeft verleend voor het gebruik van de Markt en ’t Zand", zegt waarnemend burgemeester Mathijs Goderis.

"Deze autorally brengt de deelnemers naar verschillende plaatsen in de hele wereld, waaronder ook onze stad. Meer dan honderd exclusieve wagens zullen door het publiek kunnen bewonderd worden. Beelden van dit evenement zullen de hele wereld rondgaan, wat een enorme publiciteit voor onze stad oplevert. Dergelijke organisatie heeft natuurlijk een impact op de mobiliteit in de stad en is helaas niet te vermijden. De verkeershinder wordt tot het minimum beperkt en alles wordt goed opgevolgd door de politie.”