Exhibitionist verstoort scoutskamp in Ieper

In Ieper is een scoutskamp stopgezet nadat maandag een man werd betrapt die een meisje aan het begluren was.

Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart. Er werd een verdachte verhoord.

De Oost-Vlaamse scoutsgroep was op kamp in de regio Ieper. Hun tenten stonden vlak bij het Tortelbos. Toen een meisje maandagnamiddag in het bos ging plassen, voelde ze zich begluurd. Ze bracht de leiding op de hoogte en die ging op zoek naar de onbekende man. Ze zagen hem nog net wegrijden. Ook de politie werd gealarmeerd. Er werd inderdaad een man verhoord als verdachte, maar hij is niet gearresteerd", bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. "Er loopt nu een onderzoek naar de aard van de feiten." Er zou sprake zijn van exhibitionisme en mogelijk was de man aan het masturberen, maar dat wordt nog onderzocht. Het scoutskamp werd stopgezet.