Experten geven Torhoutsesteenweg een boost

Een opwaardering van de handelskern in de Torhoutsesteenweg staat hoog op de agenda bij het Oostendse stadsbestuur. Met 'de Profploeg' krijgen de stad en het Economisch Huis nu ondersteuning van een groep experten die hen daarbij zullen helpen.

Een van de actiepunten uit het Oostendse Bestuursakkoord 2019-2024 is het uitwerken van een project om de uitstraling van de handelskern in de Torhoutsesteenweg te verbeteren. Onder leiding van het Economisch Huis Oostende werd daarom een traject opgestart om de Torhoutsesteenweg en de aanwezige kleinhandel op te waarderen. Alle betrokken actoren en stakeholders gingen samen aan tafel om de situatie op vandaag te analyseren en een eerste lijst met actiepunten uit te werken om de straat een nieuw elan te geven.

Er was onder andere al het project 'Road to Action', waarbij heel wat handelaars uit de Torhoutsesteenweg een eerste coaching kregen vanuit Unizo. Vorig jaar werd er in samenwerking met kleinVerhaal ook al een unieke handelaarskaart uitgewerkt.

Experten zorgen voor extra boost

Maar het werk is nog niet af. De stad kreeg vorige week immers het goede nieuws dat Oostende, en specifiek het project rond de Torhoutsesteenweg, geselecteerd werd voor begeleiding door de 'Profploeg'. Deze 'Profploeg' is een initiatief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en bestaat uit een team van ervaren experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren voor het ontwikkelen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten in de steden.

Vanaf eind november gaat deze 'Profploeg' aan het werk en wordt de timing en de inhoud van het programma voor de handelskernversterking verder geconcretiseerd.