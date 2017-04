Experten helpen schoolfactuur betalen

Steeds meer gezinnen hebben het moeilijk om de schoolrekening te betalen. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits en enkele armoede-organisaties willen het probleem aanpakken. Dertig secundaire scholen in heel Vlaanderen krijgen volgend jaar begeleiding van experten om de armoede en de onbetaalde rekeningen aan te pakken. Onder meer het Viso in Roeselare. Het project is daar vanmiddag ook voorgesteld. Een vormingswerker, ervaringsdeskundige in de armoede en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels, begeleiden de school gedurende een heel jaar. De school zelf stelt een geëngageerd armoedeteam samen.