Experts buigen zich over groene waterstof: de brandstof van morgen

Minister van Energie Tinne Van Der Straeten was vanmorgen te gast in het wetenschapspark in Oostende. Ze heeft er met experten gepraat over groene waterstof.

De brandstof van morgen, klinkt het. Maar waar halen we groene waterstof, en hoe kunnen we die opslaan en verdelen. ’t Zijn maar enkele vragen die aan bod komen.

Groene of propere waterstof is nu nog duur en bij ons zeldzaam. Je wint het pas, na een chemisch proces waarvoor enorm veel groene stroom nodig is van windturbines of zonnepanelen. Alleen uit hernieuwbare energie win je groene waterstof. Pas dan heb je een alternatief voor fossiele brandstof.

De havens klaarmaken voor groene waterstof en dus dringt reconversie in Zeebrugge zich op. De federale overheid wil ook investeren in een groen waterstofkenniscentrum, maar waar dat komt is nog niet duidelijk. Oostende is in elk geval kandidaat.