Er zijn opnieuw beelden opgedoken van vechtpartijen tussen jongeren in Brugge. Experten spreken van een nieuwe trend om vechtvideo’s te verspreiden op sociale media en waarschuwen voor de grote impact op de slachtoffers.

Beelden op sociale media van jongeren die vechten in Brugge. De laatste tijd duiken ze steeds meer op. En die trend baart experten zorgen. Het pesten en vechten op zich is niet nieuw, maar wel dat dit gefilmd wordt en daarna op sociale media wordt verspreid.

De impact voor het slachtoffer is op die manier dubbel. Hij wordt niet alleen fysiek, maar ook via sociale media aangevallen. Dat dergelijke beelden openbaar worden gemaakt en verspreid, is voor het slachtoffer erg vernederend.

