Experts roepen om een vrachtwagenverbod in de nabijheid van scholen na het tragisch ongeval met een zesjarig jongetje gisteren in Brugge.

Volgens hen zijn die perfect vermijdbaar en is het wraakroepend dat het vrachtverkeer in schoolomgevingen en andere plaatsen waar veel kinderen komen, vrij mag rondrijden. In Kortrijk is het al verboden, maar in veel andere steden en gemeenten gebeurt het nog.

In Brugge is gisteravond alvast een wake gehouden voor het jonge slachtofferje.