Exploitant gevonden voor River Terminal Roeselare

Nadat er grote vertragingen waren bij de bouw van de River Terminal Roeselare en ook de zoektocht naar een exploitant niet van een leien dak verliep, is er nu toch een exploitant gevonden voor het nieuwe overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie.

“Dit is een goede zaak voor de binnenvaart en de geïnteresseerde bedrijven”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Himpe kaartte verschillende keren de problematiek aan. “De bouwwerken voor het grootse project, met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 vierkante meter aan opslagruimte, startten in september 2020. Het was de bedoeling om de oplevering al eind 2021 te kunnen doen maar de slechte weersomstandigheden en de zeer natte ondergrond zorgden ervoor dat alles pas tegen de zomer van 2022 klaar was.”

“Het overslagcentrum is een belangrijke schakel in de opwaardering van de volledige kanaalzone”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Maar ook de zoektocht naar een exploitant verliep stroef en een kandidaat-exploitant haakte in een eindfase van besprekingen af.” Eind 2022 vreesde het raadslid al dat de nieuwe procedure opnieuw maandenlang zou aanslepen. “Elk uitstel betekende ook een financiële domper, omdat er geen concessievergoeding was”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.

Bekijk ook: